Zur heutigen Gedenkveranstaltung in der Nordhorner Kornmühle anlässlich des „Tags der Befreiung“ sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet mit einem Gang zum Schwarzen Garten am Völlinkhoff und einer Kranzniederlegung durch die Bürgermeister von Nordhorn und Dinkelland gegen 19 Uhr. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wandel in der Wahrnehmung des Gedenktages im Laufe der Geschichte“ und wird von Vorträgen von Reinhard Prüllage und Gerd Naber umrahmt. Die musikalische Begleitung erfolgt durch die Nordhorner Musikschule. Organisator der Veranstaltung ist der Arbeitskreis Gedenken der Stadt Nordhorn.