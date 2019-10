Empfehlung - Gedenktafel erinnert an den Nordhorner Künstler Hans Ohlms

Nordhorn Der Nordhorner Künstler Hans Ohlms hat in vielen Kirchen seine Spuren hinterlassen. In der katholischen Kirche St. Marien sind es einzelne Mosaiktafeln, die die Tabernakelnische verzieren. Am Sonntag wurde mit der Segnung einer Gedenktafel durch Pfarrer Ulrich Högemann an den das Werk und an den Künstler erinnert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gedenktafel-erinnert-an-den-nordhorner-kuenstler-hans-ohlms-321805.html