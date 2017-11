Empfehlung - Gedenkkranz zur Reichspogromnacht in Nordhorn zerstört

Nordhorn. Die Blumen und die Scherpe der Stadt Nordhorn lagen am Sonntagvormittag verteilt auf dem Pflaster in der Nordhorner Innenstadt. In der Nacht oder am frühen Morgen haben Unbekannte den Gedenkkranz zerstört. Bürgermeister Thomas Berling hatte den Kranz am vergangenen Donnerstag am Ort der ehemaligen Synagoge in der Burgstraße niedergelegt. Gemeinsam mit 150 Nordhornern gedachte Berling an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Der Polizei liegen noch keine Hinweise zu den Tätern vor. Somit ist auch unklar, ob die Zerstörung des Gedenkkranzes politisch motiviert war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gedenkkranz-zur-reichspogromnacht-in-nordhorn-zerstoert-214335.html