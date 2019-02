Gedenkveranstaltung am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung in der Nordhorner Innenstadt: Am Schweinemarkt wurde an das Schicksal der Familie de Vries erinnert, an der Augustinuskirche bekräftigten verschiedene Redner, die Erinnerung wachzuhalten, um eine Wiederholung zu verhindern. Fotos: Masselink