Gedenken an Pogromnacht in Nordhorn bereits am 8. November

Nordhorn Wie Gerhard Naber vom Forum Juden/Christen mitteilte, erfolgt die Vorverlegung aus Rücksicht auf den Sabbat, der am Freitagabend beginnt. Somit wären jüdische Beteiligte von der Nordhorner Gedenkfeier ausgeschlossen.

Am Donnerstag, 8. November, beginnt um 18.30 Uhr das Treffen am Gedenkstein an der Burgstraße, gegenüber der St. Augustinus-Kirche mit einer Kranzniederlegung und einer Rede des Bürgermeisters.

Es folgt der Gang zum Ort der früheren Synagoge an der Alten Synagogenstraße. Hier wird die Lesung eines Textes sowie das Ablegen eines Gesteckes erfolgen.

Um 19 Uhr wird im reformierten Gemeindehaus am Markt eine szenische Lesung mit Musik unter dem Titel „Was haben wir verloren in diesem Land? – Der 9. November in der deutschen Geschichte“ mit Benjamin Stedler (Lesung) und der Musikgruppe „NIHZ“ mit Bobby Rootveld und Sanna van Elst angeboten.

„Der 9. November erscheint manchen als ein Schicksalstag der Deutschen“, teilen die Veranstalter mit: „1918 – Ende des Ersten Weltkrieges; 1923 – Hitlerputsch; 1938 – Pogromnacht; 1989 – Mauerfall.“ Es werden dazu Texte von Enzensberger, Hannah Arendt, Heinrich Heine, Mascha Kaléko und Walther Rathenau gelesen.

Musik erklingt von Mordechaj Gebirtig, „The Comedian Harmonists“, George Gershwin sowie einigen Komponisten in KZs.