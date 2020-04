/ Lesedauer: ca. 3min Gebrauchte Tablets für trostspendende Video-Chats gesucht

Bewohner von Seniorenheimen und Patienten in Krankenhäusern leiden derzeit häufig unter dem Besuchsverbot. Hier will die „Wachstumsregion Ems-Achse“ in Zusammenarbeit mit „Ems-TV“ mit dem Projekt „Tablets schaffen Verbindungen“ helfen.