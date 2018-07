Empfehlung - Gebäude wird für zwei neue Schulen gerüstet

Nordhorn Über den Stand der Umbaumaßnahmen an der ehemaligen Anne-Frank-Schule informierten sich Mitglieder des Stadtrates. „Dass man vor 40 Jahren so schülergerecht gebaut hat, muss man wirklich anerkennen“, stellte Nordhorns Stadtbaurat Thimo Weitemeier bei einer Baustellenbesichtigung in der ehemaligen Anne-Frank-Schule fest. „Die komplette Schule ist ebenerdig und damit barrierefrei. Die Klassenräume sind kleine geschlossene Einheiten. Jeder hat eigene Toiletten und Garderoben und in jedem Klassenzimmer gibt es einen kleinen Außenbereich.“ Von diesen Voraussetzungen werden zukünftig auch die 85 Schüler der Astrid-Lindgren-Schule und die 165 Schüler der Marienschule profitieren, denn die ehemalige Förderschule wird ihr neues Zuhause. Die Zusammenlegung der beiden Schulen an einem neuen Standort war notwendig, weil die beiden alten Standorte nicht mehr ausreichten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gebaeude-wird-fuer-zwei-neue-schulen-geruestet-243561.html