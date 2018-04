Gastfamilien für Bürgeraustausch mit Reichenbach gesucht

gn Nordhorn. Es wird unter anderem eine Gastfamilie für eine vierköpfige Familie mit Kindern im Alter von zehn und zwölf Jahren gesucht. Außerdem müssen noch Einzelpersonen aller Altersklassen untergebracht werden. „Vielleicht gibt es auch noch Freunde oder Bekannte, die bereit wären, Gäste aufzunehmen“, fragt die Stadt Nordhorn alle Interessierten.

Folgendes Besuchsprogramm ist vorgesehen (Änderungen vorbehalten):

Donnerstag, 31. Mai: Anreisetag. Begrüßung am Nachmittag im Rathaus, Aufenthalt in den Gastfamilien.

Freitag, 1. Juni: Tagesfahrt nur für die Gäste aus Reichenbach nach Giethoorn in den Niederlanden, abends Abendveranstaltung im Grafschafter Brauhaus für Gastgeber und Gastfamilien mit unter anderem einem Poetry Slam von Theresa Sperling.

Sonnabend, 2. Juni: Tagsüber Programm nach Wahl: Kanufahrt durch die Wasserstadt Nordhorn, Radtour in und um Nordhorn oder Marktbesuch und Stadtführung in Nordhorn. Abends Möglichkeit zur Teilnahme am letzten Saisonspiel der HSG Nordhorn gegen den ASV Hamm-Westfalen.

Sonntag, 3. Juni: Rückreise der Gäste am Vormittag.

Kontakt: Stadt Nordhorn, Abteilung Städtepartnerschaften, Ansprechpartnerin: Kirsten Bakker, Telefon 05921 878151, E-Mail: kirsten.bakker@nordhorn.de, Internet: www.nordhorn.de oder www.facebook.com/partnerstaedte.