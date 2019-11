Empfehlung - Garage brennt am Deegfelder Weg in Nordhorn

Nordhorn Eine Garage am Deegfelder Weg in Nordhorn stand am Montagabend in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften, verteilt auf sieben Fahrzeugen an. Sie brachten den Brand schnell unter Kontrolle. In der Garage waren Motorroller und kleinere Fahrzeuge. Die Einsatzkräfte zogen die gelagerten Fahrzeuge aus der Garage und verhinderten ein Übergriff der Flammen auf die benachbarten Garagen. Verletzt wurde niemand. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/garage-brennt-am-deegfelder-weg-in-nordhorn--330129.html