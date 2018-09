Empfehlung - Galabau setzt nach Diebstählen in Nordhorn Belohnung aus

Nordhorn Unbekannte Täter haben im August mehrmals auf der Baustelle von Galabau Emsland an der Ludwig-Povel-Schule an der Zamenhofstraße in Nordhorn zugeschlagen. Das berichtet das Unternehmen. Die Täter hätten unter anderem am 11. August drei Einlaufkästen für Regenwasser im Wert von je 120 Euro und am 24. August circa 300 Liter Diesel aus einem Fass gestohlen. „Für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung beziehungsweise zur Feststellung der Täter führen, setzen wir eine Belohnung von 100 Euro aus“, heißt es in einem Schreiben der Firma. Zeugen wenden sich an die Polizei Nordhorn unter Telefon 05921 3090225.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/galabau-setzt-nach-diebstaehlen-in-nordhorn-belohnung-aus-249203.html