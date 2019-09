Polizisten beleidigt und getreten: Mann muss vor Gericht

Ein Vorfall, wie er leider nicht selten vorkommt: Schlägerei in der Nordhorner Kneipenszene, Polizeieinsatz, heftiger Widerstand gegen die Beamten. Das trug einem 23-Jährigen eine Gerichtsverhandlung ein, in der es an deutlichen Worten nicht mangelte.