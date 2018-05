Empfehlung - „Füreinander da sein“: Kolping-Seniorentag mit Müntefering

gn Nordhorn. Zum 4. Kolping-Diözesantag für Jungsenioren und Senioren laden das Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück und die Kolpingsfamilie Nordhorn am Donnerstag, 7. Juni, ab 9.30 Uhr in die Alte Weberei in Nordhorn ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Füreinander da sein“ und soll den Teilnehmern, wie es seitens des Landessekretariats heißt, einen interessanten und abwechslungsreichen Tag mit vielen Möglichkeiten der Begegnung bieten. Zum Kolping-Seniorentag werden mehr als 400 Besucher erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fuereinander-da-sein-kolping-seniorentag-mit-muentefering--237266.html