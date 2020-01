Empfehlung - Für Insekten und Wildtiere: Die Grafschaft soll blühen

Nordhorn Die Insektenvielfalt hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen, unter anderem durch die Verkleinerung der Lebensräume. Landwirte in der Grafschaft Bentheim wirken diesem Trend durch das Anlegen von Blühstreifen und Blühflächen entgegen. Was es dabei zu beachten gilt, war jetzt das Thema einer Austauschrunde im Gemeindehaus St. Josef in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fuer-insekten-und-wildtiere-die-grafschaft-soll-bluehen-341813.html