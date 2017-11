Fünfjähriges Kind in Nordhorner Baumarkt verletzt

gn Nordhorn. Am Samstagmittag wurde ein kleiner Junge in einem Baumarkt am Stadtring in Nordhorn verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kippten der Polizei zufolge mehrere Sichtschutzzäune aus einem Außenregal um und begruben den Fünfjährigen unter sich. Dessen Mutter und Angestellten des Marktes gelang es, die Zaunelemente anzuheben und das Kind zu befreien. Erste Befürchtungen, der Junge könnte schwere innere Verletzungen davongetragen haben, bestätigten sich zunächst glücklicherweise nicht. Er musste jedoch 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Polizei und Gewerbeaufsicht haben die Ermittlungen aufgenommen.

Karte