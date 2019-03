Fünf Leichtverletzte bei Auffahrunfall bei Nordhorn

Nordhorn Bei einem Auffahrunfall auf der Bentheimer Straße (B403) in Nordhorn haben sich am Montagabend fünf Menschen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatte ein 41-jähriger Autofahrer übersehen, dass die Wagen vor ihm aufgrund eines Rückstaus in Richtung Bad Bentheim halten mussten. „Er fuhr auf den Wagen einer Schüttorfer Familie auf, welcher wiederum auf das Auto einer 32-jährigen Frau geschoben wurde“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. Die insgesamt fünf Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.