Empfehlung - Führung durch die „Sammlung Fotoatelier Zahn“

Nordhorn Am kommenden Sonntag, 27. Januar, bietet das Stadtmuseum Nordhorn im NINO-Hochbau um 11 Uhr eine öffentliche Führung mit Museumsleiterin Nadine Höppner durch die aktuelle Sonderausstellung „Sammlung Fotoatelier Zahn. Die Grafschaft Bentheim 1893–1994“ an. Die Ausstellung zeigt historische Fotografien aus dem ehemaligen Nordhorner Fotoatelier Zahn in der ganzen Bandbreite über ein Jahrhundert hinweg. Die vielfältigen Fotografien sind bereichert mit einer Auswahl an Objekten aus der Geschichte des Fotostudios selbst. In einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung wird Höppner als Kuratorin Einblick in die Sammlung, die Entstehung des Projektes und die Geschichte der Fotografien geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fuehrung-durch-die-sammlung-fotoatelier-zahn-278033.html