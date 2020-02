Frühjahrsputz der Vogelzüchter: Sauberes Heim für Piepmätze

Nordhorn Alljährlich treffen sich einige Mitglieder des Kanarien- und Vogelzuchtvereins Nordhorn zur Reinigung der Nistkästen im Wald am Haarler Bruch. Auch in diesem Jahr sind wieder etliche Mitglieder, ausgerüstet mit Leitern und Handschuhen, in den Wald gezogen. Die Reinigung erfolgte schon am 6. Februar, da die ersten Vögel durch die milde Witterung bereits mit dem Nestbau beginnen. Aufgeteilt in drei Gruppen stellten die Helfer erfreut fest, dass fast jeder Nistkasten bewohnt gewesen ist. In manchen der alten Nester entdeckten die Vogelfreunde einige Parasiten, unter anderem Vogelflöhe, welche der neuen Brut hätten schaden können. Umso wichtiger war die aktuelle Reinigungsaktion. Wie schon in den Jahren zuvor störten die Helfer bei der Reinigung des Eulennistkastens die Tagruhe des Bewohners.

In den letzten zehn Jahren hat der Verein die Zahl der Nistkästen von 43 auf 83 erhöht. Entgegen dem bundesweiten Trend der fallenden Singvögelzahlen konnte hierdurch eine Rekordbelegung der Nistmöglichkeiten von 90 Prozent erreicht werden. Der größte Teil der Nistkästen wurde von den verschiedensten Meisenarten angenommen. Aber auch Kleiber, Baumläufer, Rotschwänzchen, Hohltauben und sogar ein Eulenpaar nahmen die Brutmöglichkeiten an. Auch die Totholzbäume, welche nach der letzten Durchforstung im Wald stehen geblieben waren, zeigten wieder deutliche Spuren von Specht, Baumläufer und Co. die hinter der abgestorbenen Rinde nach Käfern und Kleingetier gesucht haben.

Die Vogelfreunde bitten Gartenbesitzer, die Gärten möglichst naturnah zu belassen und nicht mit Folie, Split und Kies abzudecken. „Nur dann gibt es die Möglichkeit für sie, die gefiederten Freunde in den eigenen Gärten aus der Nähe zu beobachten“ raten sie.

Die Vogelfreunde besprechen ihren Einsatz, bevor es losgeht.Foto: Wohlrab