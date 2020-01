/ Lesedauer: ca. 3min Früheres „Hotel Euregio“ weicht Wohnheim

Das ehemalige „Hotel Euregio“ an der Denekamper Straße in Nordhorn soll abgerissen werden. An seine Stelle soll der Neubau eines sozialpsychiatrischen Zentrums mit zwei Wohngruppen sowie weiteren 13 Mietwohnungen treten. Geplant ist auch ein Café.