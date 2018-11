Empfehlung - Früherer Textilboom: Wie Nordhorn zu Klein-Amerika wurde

Nordhorn Werner Straukamp, Nordhorns Stadthistoriker, hielt in der gut besuchten Stadtbibliothek einen fotogestützten Vortrag mit dem Thema „Wie Nordhorn zu Klein-Amerika wurde“. Es war der Auftakt zur Wiedergeburt von Thomas Kriegischs Musical „Goodbye Klein-Amerika“, das nach 20 Jahren in überarbeiteter und ergänzter Form – neu inszeniert – am 19. Januar 2019 in der Alten Weberei Premiere feiern wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/frueherer-textilboom-wie-nordhorn-zu-klein-amerika-wurde-268927.html