Friseur aus Nordhorn hilft bei Integration von Flüchtlingen

Nordhorn N 21 Jahre schon ist Jürgen Spitzer mit seinem Friseursalon in Nordhorn selbstständig. Mehrere junge Frauen und Männer haben in dieser Zeit eine Ausbildung bei dem Friseurmeister durchlaufen. Dass auch Menschen mit Migrationshintergrund bei ihm eine Chance erhalten, ist für Spitzer selbstverständlich. „Deutschland braucht Migration“, ist er überzeugt. Die Arbeit für Menschen aus anderen Ländern sei dabei eine optimale Möglichkeit, die Eingliederung in eine Gemeinschaft zu erfahren und Sprachkenntnisse auszubauen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/friseur-aus-nordhorn-hilft-bei-integration-von-fluechtlingen-262305.html