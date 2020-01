Empfehlung - Friederike Neehus erlebt „Miss Global“-Wahl

Nordhorn/Oaxaca Sie hat wieder heimischen Boden unter den Füßen: Nach gut zweiwöchigem Mexiko-Aufenthalt ist Friederike Neehus zurück in Nordhorn – und kann auf spannende Erfahrungen zurückblicken. Zusammen mit knapp 60 weiteren jungen Frauen aus aller Welt hat sie in Oaxaca am Schönheitswettbewerb „Miss Global“ teilgenommen. Auch wenn der Titel an eine andere Kandidatin – namentlich Karolína Kokesová aus Tschechien – ging, ist Neehus zufrieden und freut sich über unvergessliche Erlebnisse in Mexiko.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/friederike-neehus-erlebt-miss-global-wahl-341356.html