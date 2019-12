Empfehlung - Friedenslicht der Pfadfinder wird in Nordhorn verteilt

Nordhorn Das vom Österreichischen Rundfunk in der Geburtsstadt Jesu entzündete Licht wird alljährlich am dritten Adventswochenende an Pfadfinder aus ganz Europa weitergegeben. Anschließend wird das Friedenslicht mit dem Zug in über 30 deutsche Städte gebracht und dort in zentralen Aussendefeiern an die Gruppen gegeben, die es zu Weihnachten in regionalen und lokalen Aktionen an „alle Menschen guten Willens“ weiter reichen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/friedenslicht-der-pfadfinder-wird-in-nordhorn-verteilt-332676.html