Empfehlung - Frenswegener Ökumene ist Thema in der Lutherstadt Wittenberg

gnNordhorn/Wittenberg. Im Sommer 2017 erinnern die evangelischen Kirchen mit einer „Weltausstellung der Reformation“ an den Beginn dieser folgenreichen Epoche, die durch das Anschlagen der 95 Thesen Martin Luthers vor 500 Jahren ihren Anfang nahm. Zu den zahlreichen Einzelveranstaltern gehören auch drei von ihrer Mitgliederzahl her vergleichsweise kleine Kirchen im Norden: die Bremische evangelische Kirche, die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg sowie die evangelisch-reformierte Kirche. Gemeinsam laden sie die Jubiläumsgäste in das Lokal „denkbar“ zum Verweilen ein – zu einer kleinen Erfrischung oder Stärkung und eben zum Nachdenken über Gott und die Welt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/frenswegener-oekumene-ist-thema-in-der-lutherstadt-wittenberg-202106.html