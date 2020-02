Empfehlung - Frensdorfer Schützen spenden an Krefelder Zoo

Nordhorn Vor einigen Tagen trafen sich einige Mitglieder des Frensdorfer Schützenvereins zu ihrem jährlichen Kloatscheeten. „Jedes verlorene Spiel brachte Geld. Und in diesem Jahr war es dem Verein ein Anliegen, mit der Summe den Krefelder Zoo zu unterstützen“, berichtete der Vereinsvorstand. In dem Zoo waren in der Silvesternacht zahlreiche Affen bei einem Feuer ums Leben gekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/frensdorfer-schuetzen-spenden-an-krefelder-zoo-342659.html