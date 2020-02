/ Lesedauer: ca. 4min Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Am vorletzten Februarwochenende findet der Nordhorner Karnevalsumzug in der Blanke statt, eine Sonntagsmatinee in Neuenhaus und das Kabarett „Hirn für alle“ von Thomas Schreckenberger in Schüttorf. Doch das war längst noch nicht alles.