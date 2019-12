Empfehlung - Freiwillige pflanzen 1000 Laubbäume in Hesepe

Nordhorn Bereits am vergangenen Sonnabend hat die Bürgerinitiative „Nordhorn Nachhaltig“ zusammen mit über 50 freiwilligen Helfern 1000 Laubbäume in Hesepe gepflanzt. Die Pflanzaktion war ermöglicht worden durch die zahlreichen Geldspenden an die Initiative, die bei der deutschlandweiten Aktion „Einheitsbuddeln“ in Nordhorn am 3. Oktober eingegangen waren (die GN berichteten). Hier hatte die Initiative im Rahmen einer öffentlichen Pflanzparty bereits drei Bäume am Alten Friedhof am Gildkamp gepflanzt, die von der Naturschutzstiftung gespendet wurden. Durch den Kuchenverkauf und eingegangene Spenden konnten nun weitere Bäume finanziert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/freiwillige-pflanzen-1000-laubbaeume-in-hesepe-334064.html