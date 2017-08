Empfehlung - Freiwillige Lebensretter bleiben auf ihren Kosten sitzen

Nordhorn. Nachdem zwei Menschen am Pfingstwochenende und Mitte Juli beim Baden in Grafschafter Gewässern auf tragische Weise ums Leben kamen, hat sich die Junge Union (JU) Nordhorn eingehend mit der Organisation der Wasserrettung im Kreis beschäftigt. Nach einem Besuch der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Nordhorn und einem Fragenkatalog an die Kreisverwaltung kritisiert die JU im Ergebnis eine fehlende Regelung zur Wasserrettung sowie eine unzureichende Kostenerstattung für die Lebensretter. „Wir können doch nicht erwarten, dass Ehrenamtliche zum Retten rausfahren und am Ende noch das Spritgeld selber bezahlen müssen“, meint JU-Vorstandsmitglied Georg Binsfeld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/freiwillige-lebensretter-bleiben-auf-ihren-kosten-sitzen-204916.html