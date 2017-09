Frauenselbsthilfe organisiert 14. Nordhorner Brustkrebslauf

gn Nordhorn. Seit 2004 rückt die „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ mit ihrem Lauf das Thema Brustkrebs in den Mittelpunkt. In den vergangenen 13 Jahren haben sich insgesamt 4136 aktive Läufer, sogenannte Walker und Radfahrer für die Frauenselbsthilfe in Bewegung gesetzt. Beim ersten Start in 2004 waren es 90 Läufer, mittlerweile sind es jährlich fast 500 Aktive, die mit ihrem Startgeld in Höhe von 5 Euro die Arbeit mit krebskranken Menschen unterstützen.

Derzeit werden von der Nordhorner Gruppe der Frauenselbsthilfe 56 Frauen in der Grafschaft betreut. Auch in diesem Jahr machen es Sponsoren möglich, dass die Startgelder zu 100 Prozent der Frauenselbsthilfe zugutekommen. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Kreissparkasse Nordhorn, dem Sporthaus Intersport Matenaar, der Euregio-Klinik, der DAK Gesundheit und „Marea Fitness“. Zeiten werden laut Veranstalter nicht gemessen. Somit stehe bei der sportlichen Veranstaltung auch nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern das Engagement. Die angebotenen Läufe, Walking-Runden und Radfahrstrecken bieten jedem Teilnehmer die Möglichkeit, sich in geeigneter Weise zu betätigen, heißt es weiter.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 24. September, um 10 Uhr mit dem Start der Radfahrer. Die Begleitung und Streckenführung obliegt abermals dem Fahrradclub ADFC. Bei durchschnittlich 15 Stundenkilometern werden knapp 30 Kilometer gefahren. Eine größere Pause bietet die Möglichkeit zum „Austreten“.

Um 11.30 Uhr legen die „Walker“ und „Nordic Walker“ los auf einer Strecke von acht Kilometern für Geübte und einer verkürzten Variante von fünf Kilometern für diejenigen, die es etwas langsamer angehen möchten.

Erstmals wird es vorab ein Aufwärmen geben. Bevor es auf die Laufstrecken geht, lockert die Fitnesstrainerin Sylvia Kronshage mit Musik und einfachen Übungen die Muskulatur. Zudem wird in diesem Jahr erstmals eine Kinderbetreuung angeboten, damit auch aktive Eltern starten können.

Läufer für die Fünf- und die Zehn-Kilometer-Strecke starten um 12 Uhr. Es werden zwei Runden gelaufen.

Start und Ziel aller Aktivitäten ist das Kloster Frenswegen. Nach dem sportlichen Teil können sich alle Aktiven bei einem Mittagessen im Klosterinnenhof austauschen. Hierfür kann die pinkfarbene Schleife eingetauscht werden, die bei Abgabe des Startgeldes ausgegeben wird. Das Startgeld kann vor Ort gezahlt werden. Zuschauer können eine Schleife für den Imbiss erwerben.

Anmeldungen zu den einzelnen Läufen sind ab dem 11. September unter Telefon 0160 1519347 und per E-Mail an altendeitering@live.de möglich.