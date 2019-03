Empfehlung - Frauenpolitischer Abend zu Errungenschaften und Missständen

Nordhorn „Warum willst du überhaupt arbeiten? Du verdienst doch sowieso 20 Prozent weniger!", wirft Pianist Rainer Rohe seiner Kabarettpartnerin Elisabeth Tondera an den Kopf – und wünscht sich die Zeiten zurück, als Deutschland noch ein „friedliches, Emanzen-freies Land" war. Mit ironisch-derben Sprüchen und augenzwinkernden Liedtexten blickte das Duo am Freitagabend im Gemeindehaus am Markt in Nordhorn auf die Entwicklung der Frauenrechtsbewegung, die mit der Einführung des Frauenwahlrechts am 12. November 1918 einen Meilenstein setzte. Heiter und ernst gestaltete sich das Programm, zu dem das Nordhorner Frauenbündnis zusammen mit verschiedenen Kreisen und Gruppen geladen hatte. Durch den Abend führten Elisabeth Brüning und Helga van Slooten, die verdeutlichten, dass es trotz der Errungenschaften ein steiniger Weg zur Gleichstellung von Frau und Mann war und nach wie vor ist. „Zwei gute Nachrichten gibt es zu verkünden", sagte Helga van Slooten: Zum einen die Einführung des Frauentags als gesetzlicher Feiertag in Berlin („In Niedersachsen hat wieder ein Mann das Rennen gemacht"), zum anderen die Zusage, in Nordhorn mehr neue Straßen nach berühmten Frauen benennen zu wollen. Im vergangenen Jahr war kritisiert worden, dass diese noch unterrepräsentiert sind.