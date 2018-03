Empfehlung - Frauenberatung Nordhorn hilft seit 30 Jahren

Nordhorn. Volles Haus in der Stadtbibliothek: Mit zahlreichen Gästen hat die Frauenberatung Nordhorn am Montag ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Die Feierstunde bildete auch den Auftakt zur Aktionswoche rund um den Internationalen Frauentag am 8. März. Zahlreiche Glückwünsche, viel Lob und große Anerkennung konnten Mechthild Iburg und Christine Richter-Brüggen am Montagabend entgegennehmen. Seit drei Jahrzehnten setzt sich die Fachberatungsstelle dafür ein, Frauen zu unterstützen, die Gewalt erfahren haben und neue Kraft und Lebensmut schöpfen müssen. Träger ist der Verein „Frauen für Frauen – Beratung und Hilfe“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/frauenberatung-nordhorn-hilft-seit-30-jahren-228178.html