Frauenberatung Nordhorn hilft 2017 mehr als 160 Gewaltopfern

188 Frauen haben sich 2017 an die Frauenberatungsstelle Nordhorn gewandt. In 163 Fällen ging es um Gewalt. „Dabei war der Anteil an Frauen, die psychische Gewalt erlebt haben, besonders groß“, berichten Christine Richter-Brüggen und Mechthild Iburg.