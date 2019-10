Frauen demonstrieren beim Marsch in Weiß für mehr Rechte

Mehr Rechte und Verantwortung für Frauen in der katholischen Kirche forderten rund 30 Teilnehmerinnen bei einer Demonstration am Sonnabend in Nordhorn. Ausgangspunkt der bundesweiten Frauenbewegung ist die Aktion „Maria 2.0“ in Münster.