Frauchen und Hund bei Unfall in Nordhorn verletzt

gn Nordhorn. Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich bereits am Donnerstag vergangener Woche auf der Enschedestraße in Nordhorn ereignet. Eine Frau und ihr und Hund haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 15 Uhr hielt ein silberfarbenes Auto neben der Frau und ihren Hunden an. Die Fahrerin des Wagens hatte nach dem Weg gefragt. Während des Gespräches verfing sich einer der beiden Hunde mit der Leine am Reifen des PKW. Als das Auto davon fuhr, wurde der Hund mitgerissen. Die Besitzerin stürzte in der Folge und verletzte sich dabei. Nach dem Unfall versäumten die Beteiligten einen Personalienaustausch. Die Autofahrerin und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

