Frau schlägt Angreifer in die Flucht

gn Nordhorn. Eine 53-jährige Frau ist am Mittwochabend auf dem Radweg des Nordhorn-Almelo-Kanals von einem bislang unbekannten Mann angegriffen worden. Als sie am Kanalweg gegen 18.15 Uhr gerade damit beschäftigt war, ihren Hund in den Fahrradkorb setzen zu wollen, kam ihr nach Angaben der Polizei ein Mann auf einem silbernen Sportfahrrad entgegen. Er bremste abrupt, stieg ab, ging auf die Frau zu und schubste sie. Das Opfer konnte sich auf den Beinen halten und versetzte dem Angreifer einen Fußtritt. Dieser ergriff unverzüglich die Flucht und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Eine detaillierte Beschreibung liegt aktuell nicht vor. Er war jedoch zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Karte