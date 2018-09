Frau in Toilette der Nordhorner Vechte-Arkaden belästigt

Ein unbekannter Mann hat am Montag eine Frau in der Damentoilette der Vechte-Arkaden in Nordhorn belästigt. Der Täter versperrte seinem Opfer den Ausgang. Die Frau war gezwungen, den Mann von sich zu schubsen, um zu fliehen.