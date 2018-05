Empfehlung - Frau in Nordhorn von Hund angegriffen und verletzt

gn Nordhorn. Ein Berner Sennenhund hat am Samstagvormittag eine 48-jährige Frau an der Möwenstraße verletzt. Das Tier hatte sich von der Leine seiner Halterin losgerissen und war auf die Frau, die ebenfalls mit einem Hund unterwegs war, zugelaufen. Er biss zweimal zu und verletzte das Opfer dadurch am Gesäß und am Arm. Warum der Hund zugebissen hat, ist nach Polizeiangaben bislang unklar. Die Frau wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/frau-in-nordhorn-von-hund-angegriffen-und-verletzt-235850.html