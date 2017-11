Frau angefahren: Autofahrerin flieht von Unfallstelle

gn Nordhorn. Eine Fußgängerin ist Montagmittag auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der Polizei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Drogerie „Rossmann“. Die unbekannte, etwa 60-jährige Autofahrerin fuhr nach dem Unfall in Richtung Heideweg davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Karte