Frau am Vechteufer zusammengeschlagen

gn Nordhorn. Eine 42-jährige Frau ist am späten Freitagabend am Vechteufer in Nordhorn von drei unbekannten Männern angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 23.30 Uhr vom Menkenweg kommend in Richtung Tierpark mit ihrem Hund spazieren. Im Bereich einer dortigen Warnbake stieß sie auf drei augenscheinlich männliche Personen. Unvermittelt wurde sie von diesen geschlagen und stürzte zu Boden. Bei dem Versuch, wieder aufzustehen, trat ihr einer der Täter mit dem Fuß ins Gesicht. Der Hund des Opfers, ein Australien Shepherd, attackierte die Angreifer und schlug sie in die Flucht. Sie liefen in Richtung Wehrweg davon.

Das Opfer konnte sich selbstständig nach Hause begeben und verständigte von dort aus die Polizei. Eine Sofortfahndung nach den Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. Die 42-Jährige erlitt eine Platzwunde im Gesicht und musste ärztlich behandelt werden. Bislang ist vollkommen unklar, um wen es sich bei den Männern handelt und warum es zu der Tat kam. Eine Beschreibung der Angreifer liegt aktuell nicht vor, teilt die Polizei mit. Möglicherweise wurden sie durch Bisse des Hundes verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.