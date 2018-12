Empfehlung - Fotosammlung dokumentiert 100 Jahre Grafschafter Geschichte

Nordhorn Die Erinnerung an das Fotoatelier verblasst. 50 Jahre lang haben erst Vater Richard und dann Tochter Ingeborg Zahn am Nordhorner Stadtring ihr Geschäft betrieben. 2001 wurde es geschlossen, längst musste das Gebäude an der Ecke van-Delden-Straße einem schmucklosen Parkplatz vor der Kreisverwaltung weichen. Die Arbeit dieser Fotografenfamilie jedoch ist nicht in Vergessenheit geraten, im Gegenteil: Erstmals sind nun zahlreiche Aufnahmen in einer umfangreichen Sonderausstellung im Stadtmuseum zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fotosammlung-dokumentiert-100-jahre-grafschafter-geschichte-269404.html