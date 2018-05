Empfehlung - Fotografien aus der Anfangszeit des Naturschutzes

Nordhorn. Für ein gutes Naturfoto hat Dr. Hermann Reichling (1890-1948) keine Mühen gescheut. Er kletterte auf Bäume und Hausdächer, versteckte sich stundenlang in der Nähe von Vogelnestern, marschierte durch Wälder und Moore. Und das alles mit einer schweren, unhandlichen Kamera, mit Glasplatten und Holzstativ. Entstanden sind auf diese Weise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Tausende Fotografien aus Westfalen, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim, die inzwischen wiederentdeckt, digitalisiert und auf großes öffentliches Interesse gestoßen sind. Seit Freitag sind bis zum 15. Juni ausgewählte Grafschafter Motive in einer Ausstellung im Kreis- und Kommunalarchiv in Nordhorn zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fotografien-aus-der-anfangszeit-des-naturschutzes-235071.html