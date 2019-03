„FotoGrafen“ blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Nordhorn Höhepunkt des Jahres war zum fünfjährigen Bestehen des Vereins eine Fotoausstellung in den Räumen der Grafschafter Volksbank in der Geschäftsstelle „An der Torbrücke“, die von Landrat Friedrich Kethorn eröffnet wurde. Die ausgestellten Bilder gaben der Bevölkerung einen guten Einblick in die vielschichtigen fotografischen Interessen der Vereinsmitglieder.

Im Februar gestalteten einige Fotografen aus Anlass des Vereinsjubiläums in Hannover das Programm der NDR 1 „Plattenkiste“.

Ein gemeinsamer Grillabend wurde für die Vereinsmitglieder zum Jubiläum organisiert.

In den Räumen des „Compass Diakonie-Caritas-Hauses“ fand im Rahmen eines Tages der offenen Tür eine weitere Fotoausstellung statt.

Wie in den vergangenen Jahren waren die Fotografen auch dieses Mal wieder mit mehreren Fotografen beim „Grafschaft Open Air“ dabei.

Ralf Prigge begleitete mit der Kamera „Ein Jahr Leben in der Samtgemeinde Neuenhaus“ mit abschließender Präsentation auf dem Neujahrsempfang der Samtgemeinde.

Eine dreitägige Fototour mit Besuch der „Photokina“ führte die Vereinsmitglieder nach Köln.

Weitere Fototouren mit Model-Shootings fanden im Hafen in Münster sowie im ehemaligen Bundeswehrdepot in Itterbeck statt.

Abschließend bedankte sich Jörg Preukschat bei Ralf Prigge für seinen engagierten Einsatz als 1. Vorsitzender im Fotoverein und bei den Vereinsmitgliedern für die geleistete Mitarbeit im abgelaufenen Jahr. Ein weiterer Dank ging an die lokale Presse, die umfangreich vom Verein und den durchgeführten Veranstaltungen berichtete, sowie an Freunde und Gönner, die den Fotoverein materiell und auch finanziell im letzten Jahr unterstützten.

Kassenwart Heinrich Hüseman berichtete über die Kassenlage des Vereins. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine einwandfreie und aussagekräftige Buchführung. Nach der Entlastung des Gesamtvorstandes fanden Neuwahlen statt: Jörg Preukschat löst Ralf Prigge als 1. Vorsitzenden ab, Ulrich Püttmann wird 2. Vorsitzender, Heinrich Hüseman bekleidet weiterhin das Amt des Kassenwartes und Hermann Brünink wird als Schriftführer und Pressewart gewählt. Als Beirat vervollständigen Angelika Tanzer und Andreas Buter-Staib das Vorstandsteam.

Auf der Homepage www.fotograf-ev.eu finden Interessierte in der Piwigo-Fotogalerie eine Auswahl an Bildern der Vereinsmitglieder.