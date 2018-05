Empfehlung - Forum zur Frage: Was fordert der demografische Wandel?

gn Nordhorn. Über den Fortschritt des Leader-Prozesses in der Grafschaft Bentheim sowie über aktuelle Themen der ländlichen Entwicklung informieren, das möchte die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Region Grafschaft Bentheim in regelmäßigem Abstand mit dem Grafschafter Leader-Forum. Nach der Premiere im vergangenen Jahr sind auch 2018 alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu der Veranstaltung eingeladen, die diesmal am Dienstag, 15. Mai, von 19 bis 21 Uhr im NINO-Hochbau in Nordhorn stattfindet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/forum-zur-frage-was-fordert-der-demografische-wandel-235087.html