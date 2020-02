Empfehlung - Forensiker und Polizisten diskutieren mit Politikern

Nordhorn/Delmenhorst „Was ist bei der Novellierung des Bestattungsgesetzes schiefgelaufen?“ – Landtagsabgeordneter Bernd-Carsten Hiebing, Vorsitzender der emsländischen CDU, will Genaueres wissen, denn Professor Dr. med. Michael Birkholz kommt gleich zur Sache und moniert, die Neufassung des Gesetzes aus dem Jahr 2018 stelle gegenüber der alten Fassung keine Verbesserung, eher noch eine Verschlechterung dar. Das Land Niedersachsen hatte vor gut eineinhalb Jahren als Reaktion auf die etwa 100 Morde des Krankenpflegers Niels Högel in Oldenburg und Delmenhorst sowohl das Bestattungsgesetz, in dem auch die Leichenschau geregelt ist, geändert. Der Facharzt für gerichtliche Medizin und langjährige Leiter der Bremer Rechtsmedizin, der in Bremen mitgewirkt hat, an einem als vorbildlich geltenden Leichenschausystem, leitet als „Antwort“ auf Högels Morde in Delmenhorst das Pilotprojekt „qualifizierte Leichenschau im Krankenhaus“, das auf ein „Vieraugenprinzip“ und ausgebildete Fachleute setzt. Die Klinik bezahlt dieses System mit jährlich rund 50.000 Euro und will es dennoch wegen seiner Effizienz beibehalten. - Birkholz und andere Experten waren trotz ihres Angebots bei der Reform des Bestattungsgesetzes, bei dem es auch darum geht, unnatürliche Todesfälle aufzudecken, nicht gehört worden. „Die Innung der Steinmetze, Sargtischler und Friedhofsgärtner hingegen wurden gehört“, klagt Birkholz, aber keine medizinischen Experten oder der Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/forensiker-und-polizisten-diskutieren-mit-politikern-342904.html