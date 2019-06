Empfehlung - Food-Truck-Festival verwandelt Stadtpark in „Schlemmerpark“

Nordhorn Rehburger, Bananen-Karamell-Pudding und Mini-Hähnchen: Wer an diesem Wochenende am Stadtpark vorbeispaziert, der wird vielleicht schon von Weitem von vielen verschiedenen Essensgerüchen und Musik angelockt. Seit gestern hat das aus den Niederlanden stammende „Lust Food-Truck-Festival“ erstmalig in der Kreisstadt seine Zelte – oder besser, seine mobilen Imbissstände – aufgeschlagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/food-truck-festival-verwandelt-stadtpark-in-schlemmerpark-303560.html