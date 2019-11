Empfehlung - Folksänger Eddi Schmidt präsentiert sein Debütalbum

Nordhorn Laut eigener Aussage hat Eddi Schmidt 50 Jahre auf den Anruf gewartet. Vor zwei Jahren war es endlich so weit. Sein niederländischer Freund Jelle van Buuren eröffnete ihm die Chance, im Enscheder Heimstudio ein Debütalbum aufzunehmen. „Muscheln suchen“ ist nun der Titel der CD, deren insgesamt 14 Songs Eddi Schmidt am vergangenen Sonntag bei einem Livekonzert in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kornmühle vorstellte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/folksaenger-eddi-schmidt-praesentiert-sein-debuetalbum-328375.html