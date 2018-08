Förderverein plant Labyrinth für das Haus St. Marien

Ziel der ehrenamtlich Tätigen ist die Steigerung der Lebensqualität für die künftigen Bewohner des Pflegezentrums. In einem kleinen Park soll ein Labyrinth entstehen. Wer das Projekt unterstützen will, kann am Sonnabend einzelne Steinplatten erwerben.