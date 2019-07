Empfehlung - Förderverein bringt mehr als 400.000 Euro für Musikschule

Nordhorn Der Musikschul-Förderverein „pro nota“ konnte im vergangenen Jahr Mittel in Höhe von knapp 16.000 Euro für die Musikschule Nordhorn aufbringen. „Damit wurde seit Bestehen des Vereins die Fördersumme von insgesamt 400.000 Euro zugunsten der städtischen Kultureinrichtung überschritten“, teilte Fördervereins-Vorsitzender Klaus Schrag mit. Diese erhebliche finanzielle Unterstützung seit der Gründung im Jahr 1989 erläuterte Schrag in der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung von „pro nota“. Der Vorsitzende unterstrich in diesem Zusammenhang die große Bedeutung von Werbepartnern und Sponsoren für den Förderverein, aber auch die Mithilfe durch die Beiträge der Vereinsmitglieder.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/foerderverein-bringt-mehr-als-400000-euro-fuer-musikschule-307691.html