Flurbereinigung: Bauaufträge für über 1,5 Millionen Euro

gn Nordhorn. Nördlich der vorhandenen Brücke „Schleuse II“ über den Süd-Nord-Kanal wird eine neue Brücke mit einer Traglast von 40 Tonnen gebaut. Der Auftrag ist an die Firma Becker aus Meppen vergeben. Die Bauleitung wird von dem Ingenieurbüro Eberhardt aus Tecklenburg wahrgenommen.

Für umfangreiche Wegebaumaßnahmen wurden die Aufträge an die Bietergemeinschaft Otto/Siering aus Hopsten vergeben. Insgesamt sollen 5,2 Kilometer landwirtschaftliche Wege neu gebaut beziehungsweise zusätzlich befestigt werden.

Im Flurbereinigungsgebiet Nordhorn-Ost werden Teilstrecken des Kohdieks und des Melleschweges ausgebaut, im Flurbereinigungsgebiet Nordhorn-Nord Teilstrecken des Baaldieks, Roadieks und östlichen Dwarsdieks.

Darüber hinaus wird die neue Brücke über den Süd-Nord-Kanal an die Wietmarscher Straße im Osten und an den Maschweg im Westen durch neue Straßen an das vorhandene Straßennetz angeschlossen. Die Bauleitung für die Wegebaumaßnahmen liegt bei dem Ingenieurbüro Sommerfeld aus Neuenhaus.

Alle Baumaßnahmen werden im Rahmen einer Umweltbaubegleitung durch das Büro Krüger aus Lingen begleitet.

Finanziert werden die Maßnahmen zu 80 Prozent über Zuschüsse aus der Flurbereinigung, 20 Prozent sind Eigenleistungen der Stadt Nordhorn.