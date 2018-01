Empfehlung - Fluglärm-Beschwerde: Einer kommt am Bürgertelefon durch

Nordhorn/Köln. Zwei Tage nach dem „Lärmangriff“ zweier tieffliegender Kampfjets auf Klausheide werden langsam die ganzen Ausmaße des Vorfalls bekannt: So sollen sich übende Piloten vom Luft-Bodenschießplatz Nordhorn-Range bis nach Ringe „verirrt“ haben. Von der B 213 wird berichtet, dass ein tieffliegender Jet fast einen Beinaheunfall ausgelöst haben soll. Und auch das weiß man mittlerweile: Es ist zumindest eine Beschwerde bis zum Luftwaffenamt in Köln durchgedrungen. Wegen eines angeblichen technischen Fehlers war beim Bundeswehr-Bürgertelefon der Luftwaffe am Mittwochmachmittag kein Durchkommen (die GN berichteten). Dabei hatten viele Klausheider allen Grund, ihrem Ärger Luft zu machen: Vermutlich zwei F-16 aus den Niederlanden flogen mehrfach direkt über das Siedlungsgebiet die benachbarte Range an und sorgten in einer Höhe von geschätzten 100 Meter und niedriger für einen Höllenlärm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fluglaerm-beschwerde-einer-kommt-am-buergertelefon-durch-223242.html