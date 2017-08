Flüchtlingshelfer zunehmend schwerer zu finden

gn Nordhorn. Rund 100 Ehrenamtliche hat Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling am Freitag zum Flüchtlingshelferabend begrüßt. Die Stadt hatte alle ihr bekannten Helfer auf das Gelände des SV Vorwärts Nordhorn eingeladen. Mit der geselligen Veranstaltung dankten Bürgermeister, Rat und Verwaltung ihnen für ihr Engagement. Da das Wetter mitspielte, konnten alle Gäste wie geplant einen Grillabend genießen. Das Technische Hilfswerk sorgte für die Bewirtung.

Berling ging in seiner Begrüßung auf die gleichbleibend große Bedeutung der Ehrenamtlichen für die Flüchtlingsarbeit ein. „Nachdem es zunächst vor allem darum ging, der großen Anzahl zugewiesener Flüchtlinge Herr zu werden, steht nun die nachhaltige Integration der vielen Neubürger im Vordergrund“, sagte Berling. In den vergangenen Monaten sei das Thema mehr und mehr aus der öffentlichen Diskussion verschwunden, obwohl die Herausforderungen und der Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung gleichbleibend hoch seien. Das mache es zunehmend schwierig, Ehrenamtliche für die Flüchtlingshilfe zu begeistern. „Die Integration dieser Menschen wird für unsere Stadtgemeinschaft viele Jahre ein Dauerthema bleiben und darum wollen und müssen wir die Ehrenamtlichen mitnehmen und bestmöglich unterstützen“, sagte Berling.

Bodo Werner vom städtischen Arbeitskreis Ehrenamt führte Interviews mit Gästen. Er befragte Flüchtlinge und Helfer, um deren gemeinsame Erfahrungen jeweils von zwei Seiten zu beleuchten.

Die Idee zu dem Abend war im Arbeitskreis Ehrenamt entstanden. Der Rat der Stadt hatte in seiner Haushaltsplanung zusätzliche Mittel für das Ehrenamt bereitgestellt – mit Blick auf die Herausforderungen im Bereich der Integration und Betreuung von Flüchtlingen.